Регион

Уведомления отключены

12 октября, 12:41

Юрист объяснил, почему российских звёзд-репатриантов не призовут в армию Израиля

Юрист Першин: Властям Израиля нецелесообразно призывать российских звёзд

Российских звёзд, которые покинули Россию и переехали в Израиль, не призовут в ЦАХАЛ даже с израильским гражданством. Об этом "Вечерней Москве" рассказал юрист Алексей Першин.

"Жители Израиля, которые прошли срочную службу в Армии обороны страны, распределяются в резерв. Они могут быть призваны на службу, если начнётся война или военная операция. Властям Израиля нецелесообразно призывать российских звёзд, которые недавно получили гражданство, потому что от них не будет пользы в данной ситуации", — сказал он.

Также юрист добавил, что призывают в армию людей до 40, а звёзды, покинувшие Россию, в основном старше.

Ранее юморист Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Артист рассказал, что он гордится своим гражданством и этой страной. Он также добавил, что не собирается идти воевать, поскольку для этого нет никаких оснований.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён массовый ракетный удар, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров