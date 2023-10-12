Юрист объяснил, почему российских звёзд-репатриантов не призовут в армию Израиля

Российских звёзд, которые покинули Россию и переехали в Израиль, не призовут в ЦАХАЛ даже с израильским гражданством. Об этом "Вечерней Москве" рассказал юрист Алексей Першин.

"Жители Израиля, которые прошли срочную службу в Армии обороны страны, распределяются в резерв. Они могут быть призваны на службу, если начнётся война или военная операция. Властям Израиля нецелесообразно призывать российских звёзд, которые недавно получили гражданство, потому что от них не будет пользы в данной ситуации", — сказал он.

Также юрист добавил, что призывают в армию людей до 40, а звёзды, покинувшие Россию, в основном старше.

Ранее юморист Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Артист рассказал, что он гордится своим гражданством и этой страной. Он также добавил, что не собирается идти воевать, поскольку для этого нет никаких оснований.