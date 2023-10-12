Юрист объяснил, почему российских звёзд-репатриантов не призовут в армию Израиля
Юрист Першин: Властям Израиля нецелесообразно призывать российских звёзд
Российских звёзд, которые покинули Россию и переехали в Израиль, не призовут в ЦАХАЛ даже с израильским гражданством. Об этом "Вечерней Москве" рассказал юрист Алексей Першин.
"Жители Израиля, которые прошли срочную службу в Армии обороны страны, распределяются в резерв. Они могут быть призваны на службу, если начнётся война или военная операция. Властям Израиля нецелесообразно призывать российских звёзд, которые недавно получили гражданство, потому что от них не будет пользы в данной ситуации", — сказал он.
Также юрист добавил, что призывают в армию людей до 40, а звёзды, покинувшие Россию, в основном старше.
Ранее юморист Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Артист рассказал, что он гордится своим гражданством и этой страной. Он также добавил, что не собирается идти воевать, поскольку для этого нет никаких оснований.
Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля был нанесён массовый ракетный удар, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль — о контртеррористической операции "Железные мечи". Кроме того, страна официально перешла в состояние войны.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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