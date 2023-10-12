Политолог раскрыл, в каком случае конфликт на Ближнем Востоке закончится ядерной войной
Эксперт Суздальцев заявил, что палестино-израильский конфликт стихнет за неделю
Нынешнее обострение палестино-израильского конфликта завершится через 7–10 дней, после чего каждая из сторон останется при своём — и ситуация будет заморожена. Такое мнение в беседе с "Царьградом" выразил политолог Андрей Суздальцев.
По его словам, Израиль вряд ли вторгнется в сектор Газа, несмотря на свои заявления о тотальной зачистке территории противника. Стороны обменяются заложниками и продолжат сосуществовать в условиях тлеющего конфликта, отметил эксперт. Сейчас все соседние государства ведут себя сдержанно, не бросаясь на амбразуру, добавил он.
Поэтому, по его мнению, нет причин для масштабной войны. А вот вторжение армии Израиля в сектор Газа может стать губительным, предположил Суздальцев. Это должны понимать в Тель-Авиве, а значит, искать возможности постепенной деэскалации, подчеркнул эксперт.
"Это взорвёт весь Ближний Восток, и тогда, я думаю, будет ядерная война. Все это понимают, поэтому за нынешними яркими заявлениями Тель-Авива на самом деле ничего не стоит", — пояснил политолог.
Напомним, 7 октября со стороны сектора Газа был нанесён массовый ракетный удар по территории Израиля, после чего ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Обе стороны несут серьёзные потери, страдают и мирные жители: как сообщили в Минздраве Палестины, число жертв ударов ЦАХАЛ достигло 1,2 тысячи человек, ещё 5,6 тысячи ранены. С израильской стороны известно о 1,3 тысячи погибших, около 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения.
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