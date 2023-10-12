Политолог раскрыл, в каком случае конфликт на Ближнем Востоке закончится ядерной войной

Нынешнее обострение палестино-израильского конфликта завершится через 7–10 дней, после чего каждая из сторон останется при своём — и ситуация будет заморожена. Такое мнение в беседе с "Царьградом" выразил политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, Израиль вряд ли вторгнется в сектор Газа, несмотря на свои заявления о тотальной зачистке территории противника. Стороны обменяются заложниками и продолжат сосуществовать в условиях тлеющего конфликта, отметил эксперт. Сейчас все соседние государства ведут себя сдержанно, не бросаясь на амбразуру, добавил он.

Поэтому, по его мнению, нет причин для масштабной войны. А вот вторжение армии Израиля в сектор Газа может стать губительным, предположил Суздальцев. Это должны понимать в Тель-Авиве, а значит, искать возможности постепенной деэскалации, подчеркнул эксперт.