Тарифы на электричество для майнеров в России могут вырасти в пять раз
Минэнерго предложило повысить тарифы для майнеров в энергодефицитных районах
В России хотят повысить тарифы на электроэнергию для майнеров в энергодефицитных районах, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс в кулуарах Российской энергетической недели.
"Мы думаем, от двух до пяти раз или больше, увеличение должно мотивировать к перемещению [майнеров в энергопрофицитные районы]", — сказал Сниккарс.
В Минэнерго отметили, что такая мера может быть введена с 2024 года.
Ранее Лайф писал, что в Минэнерго заявили, что действия российского правительства, направленные на стабилизацию топливного рынка в стране, уже продемонстрировали свою эффективность. Принятые меры привели к снижению стоимости горючего на АЗС. О необходимости в принятии срочных мер для снижения цены на топливо в конце сентября заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что стоимость бензина и ДТ на автозаправочных станциях не должна расти быстрее темпов инфляции. А уже 5 октября Федеральная антимонопольная служба направила 32 компаниям письма с требованием снизить расценки.
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