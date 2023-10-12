Тарифы на электричество для майнеров в России могут вырасти в пять раз

В России хотят повысить тарифы на электроэнергию для майнеров в энергодефицитных районах, сообщил замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс в кулуарах Российской энергетической недели.

"Мы думаем, от двух до пяти раз или больше, увеличение должно мотивировать к перемещению [майнеров в энергопрофицитные районы]", — сказал Сниккарс.