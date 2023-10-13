Политолог раскрыл план Израиля по недопущению создания Палестины
Эксперт Ярошенко считает, что Израиль хочет лишить палестинцев права на страну
Израиль намерен поставить точку в палестинском вопросе, уничтожив большинство жителей сектора Газа, а оставшихся — сделать беженцами. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог Алексей Ярошенко.
"Цель Израиля — сделать так, чтобы палестинцев не осталось на их исторических землях. Те, кто выживет в ходе боёв, станут беженцами. В следующий раз, когда встанет вопрос, почему не создаётся палестинское государство, Израиль просто разведёт руками и скажет, что это делать некому — никого не осталось", — объяснил он.
Эксперт напомнил, что ООН поделила земли на израильские и палестинские, но это не отвечало интересам ни одной из сторон. В 1993 году был достигнут шаткий консенсус. Однако Израиль начал притеснять палестинцев на занятых территориях, а вопрос создания последними государства и вовсе стал туманным.
Ярошенко считает, что Тель-Авив вынашивает планы не дать образоваться Палестине, хотя вслух об этом не говорится. Сейчас Израиль призвал в ряды армии свыше 300 тысяч резервистов, что говорит о желании страны побыстрее достичь своих целей, действуя агрессивно и жёстко и не считаясь с потерями. Политолог отвёл максимум месяц на операцию Израиля, так как затянувшаяся война невыгодна и ударит по экономике.
Напомним, 7 октября сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильские власти заявили о переходе в состояние войны, и вот уже почти неделю между сторонами продолжаются боестолкновения. Со стороны палестинцев погибло уже более 1,5 тысячи человек, столько же жертв среди израильтян.
ТАСС / АР / Hatem Ali