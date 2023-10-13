Политолог раскрыл план Израиля по недопущению создания Палестины

Израиль намерен поставить точку в палестинском вопросе, уничтожив большинство жителей сектора Газа, а оставшихся — сделать беженцами. Об этом телеканалу "360" рассказал политолог Алексей Ярошенко.

"Цель Израиля — сделать так, чтобы палестинцев не осталось на их исторических землях. Те, кто выживет в ходе боёв, станут беженцами. В следующий раз, когда встанет вопрос, почему не создаётся палестинское государство, Израиль просто разведёт руками и скажет, что это делать некому — никого не осталось", — объяснил он.

Эксперт напомнил, что ООН поделила земли на израильские и палестинские, но это не отвечало интересам ни одной из сторон. В 1993 году был достигнут шаткий консенсус. Однако Израиль начал притеснять палестинцев на занятых территориях, а вопрос создания последними государства и вовсе стал туманным.