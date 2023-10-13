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13 октября, 16:36

Одиннадцать медиков стали жертвами израильских ударов в секторе Газа

ВОЗ: Одиннадцать медработников погибли при израильских атаках по сектору Газа

После начала ударов Израиля по сектору Газа погибло одиннадцать медицинских работников, повреждены больницы и машины скорой помощи. Об этом рассказал пресс-секретарь ВОЗ Тарик Жазаревич на брифинге в Женеве.

"С начала нынешнего наступления в секторе Газа было совершено 34 нападения на здравоохранение, в результате которых 11 дежурных медицинских работников погибли, 16 получили ранения, пострадали 20 машин скорой помощи и 19 медицинских учреждений", поделился он.

Также серьёзно пострадал Центр чрезвычайных операций в Газе, который функционировал при поддержке ВОЗ. По словам Жазаревича, система здравоохранения в секторе Газа оказалась на грани катастрофы. Сейчас шесть из семи крупных клиник работают частично. Наблюдается острая нехватка медикаментов, продовольствия, воды, топлива, уточнил пресс-секретарь ВОЗ.

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Напомним, 7 октября сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильские власти заявили о переходе в состояние войны, и вот уже почти неделю между сторонами продолжаются боестолкновения. Со стороны палестинцев погибло уже более 1,5 тысячи человек, столько же жертв среди израильтян.

Обложка ©

ТАСС / APA Images via ZUMA Press Wire

Татьяна Миссуми
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