Одиннадцать медиков стали жертвами израильских ударов в секторе Газа

После начала ударов Израиля по сектору Газа погибло одиннадцать медицинских работников, повреждены больницы и машины скорой помощи. Об этом рассказал пресс-секретарь ВОЗ Тарик Жазаревич на брифинге в Женеве.

"С начала нынешнего наступления в секторе Газа было совершено 34 нападения на здравоохранение, в результате которых 11 дежурных медицинских работников погибли, 16 получили ранения, пострадали 20 машин скорой помощи и 19 медицинских учреждений", — поделился он.