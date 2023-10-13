На границе Израиля застрелили четырёх палестинцев при попытке взорвать стену
На границе Израиля застрелили четырёх палестинцев, которые при помощи взрывчатки пытались взорвать разделительный барьер у Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил телеканал i24 news со ссылкой на погранслужбу.
"Сотрудники пограничной службы заметили четырёх подозреваемых, которые подошли к заграждению в районе промзоны Ницаней Шалом возле Тулькарма и взорвали несколько бомб. Пограничники открыли огонь и убили их", — сообщает телеканал.
Напомним, 7 октября сектор Газа напал на Израиль, в страну проникли палестинские радикалы, объявившие о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильские власти заявили о переходе в состояние войны, и вот уже почти неделю между сторонами продолжаются боестолкновения. Со стороны палестинцев погибло уже более 1,5 тысячи человек, столько же жертв среди израильтян.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI