Минздрав предложил пять организаций, которые будут одобрять смену пола у детей

Все они подчиняются ведомству, их врачебные комиссии будут выдавать разрешения о "допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врождённых аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей". Кроме того, они же будут готовить заключения "о соответствии половых признаков признакам определённого пола". Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2024 года, так как о нём необходимо проинформировать российские медицинские организации.