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14 октября, 06:20

Минздрав предложил пять организаций, которые будут одобрять смену пола у детей

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о перечне медорганизаций, которые смогут санкционировать операции по смене пола из-за врождённых аномалий у детей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, речь идёт о НМИЦ эндокринологии, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей и Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Все они подчиняются ведомству, их врачебные комиссии будут выдавать разрешения о "допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врождённых аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей". Кроме того, они же будут готовить заключения "о соответствии половых признаков признакам определённого пола". Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2024 года, так как о нём необходимо проинформировать российские медицинские организации.

В России за операции по смене пола могут ввести наказание для врачей

В России за операции по смене пола могут ввести наказание для врачей

Напомним, в России запретили операции по смене пола. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в конце мая текущего года, его авторами стали почти 400 депутатов. Они приняли документ 14 июля, после чего его единогласно утвердил Совет Федерации. А 14 июля закон подписал президент России Владимир Путин.

Обложка ©

Unsplash / JAFAR AHMED

Матвей Константинов
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