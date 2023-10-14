Армия Израиля ликвидировала группу террористов, пытавшихся проникнуть из Ливана
Израильские военные ликвидировали группу террористов, которые пытались проникнуть в страну с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля", — говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.
Как следует из сообщения, в уничтожении террористов участвовал израильский беспилотник.
Как уже рассказывал Лайф, ровно неделю назад сектор Газа напал на Израиль. Радикальное исламистское движение Палестины ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию "Железные мечи", а позже власти еврейского государства заявили о переходе страны в состояние войны. Ежедневно в ходе кровопролитных боестолкновений продолжают гибнуть люди: как военные, так и мирные жители, в том числе женщины, дети и старики. Число жертв с каждой стороны уже приближается к двум тысячам.
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