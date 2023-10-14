Армия Израиля ликвидировала группу террористов, пытавшихся проникнуть из Ливана

Израильские военные ликвидировали группу террористов, которые пытались проникнуть в страну с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад солдаты ЦАХАЛ выявили террористическую ячейку, которая пыталась проникнуть из Ливана на территорию Израиля", — говорится в телеграм-канале Армии обороны Израиля.