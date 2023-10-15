Шеф Пентагона обсудил с израильским коллегой важность "следовать закону войны"
Глава Пентагона Ллойд Остин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III
Глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галантом подчеркнул важность "следовать закону войны" в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.
"В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе", — сказано в сообщении Пентагона.
Вместе с тем Остин обещал Израилю дальнейшую непоколебимую поддержку, включая поставки вооружения.
Несколькими днями ранее к берегам Израиля в Средиземноморье прибыл американский авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта в Газе. Но президент России Владимир Путин уверен, что Штаты накаляют обстановку, "подтаскивая" авианосные группы. Сегодня США отправили в Средиземноморье авианосец Dwight Eisenhower с ударной группой.