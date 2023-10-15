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14 октября, 23:20

Шеф Пентагона обсудил с израильским коллегой важность "следовать закону войны"

<p>Глава Пентагона Ллойд Остин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/SecDef" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary of Defense Lloyd J. Austin III</a></p>

Глава Пентагона Ллойд Остин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант. Обложка © X / Secretary of Defense Lloyd J. Austin III

Глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галантом подчеркнул важность "следовать закону войны" в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

"В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе", — сказано в сообщении Пентагона.

Вместе с тем Остин обещал Израилю дальнейшую непоколебимую поддержку, включая поставки вооружения.

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Несколькими днями ранее к берегам Израиля в Средиземноморье прибыл американский авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта в Газе. Но президент России Владимир Путин уверен, что Штаты накаляют обстановку, "подтаскивая" авианосные группы. Сегодня США отправили в Средиземноморье авианосец Dwight Eisenhower с ударной группой.

Андрей Бражников
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