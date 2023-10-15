Шеф Пентагона обсудил с израильским коллегой важность "следовать закону войны"

Глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора с израильским министром обороны Йоавом Галантом подчеркнул важность "следовать закону войны" в связи с ухудшающимся гуманитарным кризисом в секторе Газа.

"В ходе звонка он обсудил важность следовать закону войны, включая обязательства по защите гражданских лиц, а также обостряющегося гуманитарного кризиса в Газе", — сказано в сообщении Пентагона.