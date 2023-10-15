Тело погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского достанут из могилы

Тело 16-летней девушки из Каменска-Уральского, которая погибла при странных обстоятельствах летом, могут эксгумировать ради проведения более глубокой экспертизы. Об этом рассказал отец школьницы.

"Назначена более глубокая экспертиза. Так как материала для анализов недостаточно, возможно, да. Придётся", — объяснил он в беседе с E1.ru, но, о каких анализах идёт речь, говорить не стал.