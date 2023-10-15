Тело погибшей 16-летней школьницы из Каменска-Уральского достанут из могилы
Погибшая школьница из Каменска-Уральского и подозреваемый в её убийстве. Фото © T.me / SHOT
Тело 16-летней девушки из Каменска-Уральского, которая погибла при странных обстоятельствах летом, могут эксгумировать ради проведения более глубокой экспертизы. Об этом рассказал отец школьницы.
"Назначена более глубокая экспертиза. Так как материала для анализов недостаточно, возможно, да. Придётся", — объяснил он в беседе с E1.ru, но, о каких анализах идёт речь, говорить не стал.
Напомним, 10 августа в Каменске-Уральском нашли тело 16-летней школьницы. Перед этим она оставила сообщение: "Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере сегодня". Полицейские изучили видео с камер наблюдения и задержали велосипедиста, который долго ехал за девочкой в тот вечер. Мужчина утверждает, что просто забрал у школьницы телефон, но к её смерти отношения не имеет. Эксперты обнаружили высокую концентрацию кофеина в крови умершей.