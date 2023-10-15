В Судане военные убили восьмерых украинских наёмников из-за поддержки Израиля

Между бойцами Вооружённых сил Судана и украинскими наёмниками произошла перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме. Об этом сообщает издание Al-Mashhad Al-Yemeni .

Согласно информации журналистов, украинцы поддержали удары израильской армии по сектору Газа. В результате вспыхнул конфликт с применением оружия, в итоге погибли не менее 18 человек — восемь украинцев и десять суданцев. Случившееся подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна.