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15 октября, 13:44

В Судане военные убили восьмерых украинских наёмников из-за поддержки Израиля

Al-Mashhad Al-Yemeni: Восемь украинских наёмников убиты при перестрелке в Судане

Между бойцами Вооружённых сил Судана и украинскими наёмниками произошла перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме. Об этом сообщает издание Al-Mashhad Al-Yemeni.

Согласно информации журналистов, украинцы поддержали удары израильской армии по сектору Газа. В результате вспыхнул конфликт с применением оружия, в итоге погибли не менее 18 человек — восемь украинцев и десять суданцев. Случившееся подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна.

Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования длится с 15 апреля из-за попытки спецназа совершить госпереворот. Россиян эвакуировали на родину, также с ними прибыли граждане Украины. По данным Минздрава Судана, с начала боёв погибло более 600 мирных жителей. В начале августа МИД РФ также сообщал об эвакуации из Судана обратившихся за помощью дипломатов.

Мощный взрыв прогремел в столице Судана возле президентского дворца

Мощный взрыв прогремел в столице Судана возле президентского дворца

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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