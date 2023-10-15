В Судане военные убили восьмерых украинских наёмников из-за поддержки Израиля
Al-Mashhad Al-Yemeni: Восемь украинских наёмников убиты при перестрелке в Судане
Между бойцами Вооружённых сил Судана и украинскими наёмниками произошла перестрелка на военной базе Вади Сейдна в Хартуме. Об этом сообщает издание Al-Mashhad Al-Yemeni.
Согласно информации журналистов, украинцы поддержали удары израильской армии по сектору Газа. В результате вспыхнул конфликт с применением оружия, в итоге погибли не менее 18 человек — восемь украинцев и десять суданцев. Случившееся подтверждает присутствие украинских сил на авиабазе Вади Сейдна.
Напомним, конфликт между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования длится с 15 апреля из-за попытки спецназа совершить госпереворот. Россиян эвакуировали на родину, также с ними прибыли граждане Украины. По данным Минздрава Судана, с начала боёв погибло более 600 мирных жителей. В начале августа МИД РФ также сообщал об эвакуации из Судана обратившихся за помощью дипломатов.
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