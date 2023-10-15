В Ивано-Франковске прошла акция с призывом вернуть пленных бойцов ВСУ

Родственники украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, устроили акцию протеста в центре Ивано-Франковска с требованием к власти вернуть бойцов ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Суспільне Івано-Франківськ".

По его данным, на акцию вышли порядка 60 человек. На кадрах с места видно, что собравшиеся принесли с собой плакаты с призывами освободить и вернуть пленных бойцов, включая националистов из "Азова"*, домой.

Напомним, в конце августа в Киеве прошёл митинг, на котором несколько сотен родственников пленных военнослужащих ВСУ потребовали освободить их. Акция состоялась на майдане Независимости.

Ранее Лайф также рассказывал, что бойцы ВСУ продолжают поднимать белые флаги и сдаваться в плен российским войскам после выхода на открытый радиоканал "Волга". Одни из таких военных принесли с собой три иностранных пулемёта и четыре ящика патронов.