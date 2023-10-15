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Регион
Опубликовано 15 октября 2023, 15:25
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В Ивано-Франковске прошла акция с призывом вернуть пленных бойцов ВСУ

В Ивано-Франковске близкие военных требуют от властей вернуть их из плена

В Ивано-Франковске близкие бойцов ВСУ требуют от властей вернуть их из плена. Обложка © Telegram / "Суспільне Івано-Франківськ"

В Ивано-Франковске близкие бойцов ВСУ требуют от властей вернуть их из плена. Обложка © Telegram / "Суспільне Івано-Франківськ"

Родственники украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе, устроили акцию протеста в центре Ивано-Франковска с требованием к власти вернуть бойцов ВСУ. Об этом сообщает телеканал "Суспільне Івано-Франківськ".

По его данным, на акцию вышли порядка 60 человек. На кадрах с места видно, что собравшиеся принесли с собой плакаты с призывами освободить и вернуть пленных бойцов, включая националистов из "Азова"*, домой.

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Жёны и дети пропавших бойцов ВСУ вышли на майдан

Напомним, в конце августа в Киеве прошёл митинг, на котором несколько сотен родственников пленных военнослужащих ВСУ потребовали освободить их. Акция состоялась на майдане Независимости.

Ранее Лайф также рассказывал, что бойцы ВСУ продолжают поднимать белые флаги и сдаваться в плен российским войскам после выхода на открытый радиоканал "Волга". Одни из таких военных принесли с собой три иностранных пулемёта и четыре ящика патронов.

Украинские пленные в ДНР встретились с родственниками
Украинские пленные в ДНР встретились с родственниками

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Наталья Исакова
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