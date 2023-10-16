Глава израильской контрразведки взял вину за непредотвращённую атаку ХАМАС

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его структура пропустила атаку ХАМАС на территорию страны. Выдержки из его письма подчинённым опубликовал портал Ynet.

"Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне", — заявил Бар.