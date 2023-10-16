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16 октября, 16:43

Глава израильской контрразведки взял вину за непредотвращённую атаку ХАМАС

Директор Службы общей безопасности Израиля Бар взял вину за непредотвращённую атаку

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его структура пропустила атаку ХАМАС на территорию страны. Выдержки из его письма подчинённым опубликовал портал Ynet.

"Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне", — заявил Бар.

По его словам, невзирая на все предупредительные меры, израильская контрразведка не смогла обеспечить условия для предотвращения атаки.

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Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа и перешла в состояние войны. Обе стороны несут серьёзные потери, счёт которых уже идёт на тысячи. Сегодня армия Израиля заявила об уничтожении главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

Никита Никонов
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