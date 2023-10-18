Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Пекине
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Сергей Гунеев
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились в Пекине. Они продолжались около полутора часов.
В ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин напомнил, что начиная с 2013 года он провёл с российским коллегой 42 встречи, за это время лидеры России и Китая наладили крепкие и добрые отношения.
Напомним, вчера Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". Глава государства провёл несколько встреч с лидерами государств, в том числе с премьер-министром Венгрии Орбаном. Сегодня, 18 октября, состоялись российско-китайские переговоры на высоком уровне. Путин и Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в китайской столице. В составе российской делегации также были глава МИД РФ Сергей Лавров, два вице-премьера — Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, участие во встрече приняли представители целого ряда профильных министерств и ведомств.