Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились в Пекине

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились в Пекине. Они продолжались около полутора часов.

В ходе встречи председатель КНР Си Цзиньпин напомнил, что начиная с 2013 года он провёл с российским коллегой 42 встречи, за это время лидеры России и Китая наладили крепкие и добрые отношения.