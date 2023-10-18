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18 октября, 10:01

Хирург Башанкаев сравнил удар по палестинской больнице с атаками ВСУ по госпиталям Донбасса

Депутат и врач Башанкаев назвал страшной патологией удар по больнице в Газе

Действующий хирург, председатель Комитета по охране здоровья в Госдуме Бадма Башанкаев назвал ужасной патологией удар по больнице в Газе, так как там нет ни военнослужащих, ни боевой техники. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

Депутат Бадма Башанкаев осудил удар по больнице в Газе. Видео © LIFE

"Пусть следствие разбирается, кто произвёл этот злосчастный, трагичный выстрел. В любом ракурсе бомбардировка больницы является патологической практикой, она не должна повторяться, и мы должны осудить это", пояснил он.

Башанкаев и сам долгое время работал оперирующим хирургом в госпитале Донецка, который, как он напомнил, только за прошлый декабрь был обстрелян украинской стороной пять раз, в результате чего погибли мирные граждане. Депутат подчеркнул, что никакого смысла в атаке на палестинскую больницу не было и подобные трагедии не должны повторяться.

Израиль назвал "плохо сделанную ракету "Исламского джихада"* причиной взрыва в клинике в Газе

Израиль назвал "плохо сделанную ракету "Исламского джихада"* причиной взрыва в клинике в Газе

Напомним, что 17 октября по больнице "Аль-Ахли" в Газе был нанесён ракетный удар. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают, возлагая ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*. Израиль показал видео, которое якобы доказывает, что на территории больницы нет воронок от израильских авиаударов.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Mohammad Abu Elsebah

Татьяна Миссуми
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