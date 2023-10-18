Хирург Башанкаев сравнил удар по палестинской больнице с атаками ВСУ по госпиталям Донбасса

Действующий хирург, председатель Комитета по охране здоровья в Госдуме Бадма Башанкаев назвал ужасной патологией удар по больнице в Газе, так как там нет ни военнослужащих, ни боевой техники. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

Депутат Бадма Башанкаев осудил удар по больнице в Газе. Видео © LIFE

"Пусть следствие разбирается, кто произвёл этот злосчастный, трагичный выстрел. В любом ракурсе бомбардировка больницы является патологической практикой, она не должна повторяться, и мы должны осудить это", — пояснил он.

Башанкаев и сам долгое время работал оперирующим хирургом в госпитале Донецка, который, как он напомнил, только за прошлый декабрь был обстрелян украинской стороной пять раз, в результате чего погибли мирные граждане. Депутат подчеркнул, что никакого смысла в атаке на палестинскую больницу не было и подобные трагедии не должны повторяться.