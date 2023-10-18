Глава КНР заявил о солидарности с РФ в вопросах суверенитета, безопасности и развития

Китай выражает солидарность с Россией в защите её национального суверенитета, безопасности и развития. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе в Доме народных собраний в китайской столице — Пекине, его слова привело Центральное телевидение Китая.