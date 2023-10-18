Глава КНР заявил о солидарности с РФ в вопросах суверенитета, безопасности и развития
Си Цзиньпин: Китай поддерживает Россию в защите национального суверенитета
Китай выражает солидарность с Россией в защите её национального суверенитета, безопасности и развития. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе в Доме народных собраний в китайской столице — Пекине, его слова привело Центральное телевидение Китая.
"Китай поддерживает российский народ в том, чтобы он встал на путь национального возрождения по своему собственному выбору и защищал свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", — сказал китайский лидер.
Напомним, вчера Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом для участия в форуме "Один пояс — один путь". Глава государства провёл несколько встреч с лидерами государств, в том числе с премьер-министром Венгрии Орбаном. Сегодня, 18 октября, состоялись российско-китайские переговоры на высоком уровне. Путин и Си Цзиньпин встретились в Доме народных собраний в китайской столице. В составе российской делегации также были глава МИД РФ Сергей Лавров, два вице-премьера — Александр Новак и Дмитрий Чернышенко. Кроме того, участие во встрече приняли представители целого ряда профильных министерств и ведомств. Сегодня стало известно, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжались полтора часа.
ТАСС / Сергей Гунеев