В России призвали наказывать родителей, приучающих детей к сыроедению и вегетарианству
Омбудсмен Волынец предложила на уровне закона запретить вегетарианство для детей
Нужно запретить родителям делать из детей вегетарианцев и сыроедов, так как это наносит вред их здоровью. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.
"Прошу вас в защиту прав и интересов детей рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей", — указано в документе на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.
Волынец отметила, что альтернативные виды питания стали модным мировым трендом, однако их безопасность для детского здоровья очень сомнительна. Как пояснила омбудсмен, вегетарианцы лишают себя витаминов В12 и D, которые необходимы для строения костного скелета.
Дети в таких семьях часто попадают в больницы с нехваткой белка, железа, кальция, цинка, йода, что оборачивается анемией, отставанием в развитии, неврологическими проблемами, разрушениями зубов и так далее, уточнила Волынец. Но несмотря на это, закон не запрещает родителям ставить эксперименты на детях и менять их пищевой рацион на свой вкус. Омбудсмен уверена, что нужно предусмотреть наказание для таких взрослых и признать их поведение девиантным.
Ранее сообщалось, что в Красноярске родители-сыроеды не кормили дочь нормальной пищей. Сначала у неё появились симптомы простуды, затем девочка умерла из-за ослабленного организма, не справившегося с вирусом. Родители были поклонниками специалиста по голоданию. Они также развеяли прах малышки на видео и воззвали к её реинкарнации. При этом отец погибшей заявил, что не видел истощения у дочери.
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