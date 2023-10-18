В России призвали наказывать родителей, приучающих детей к сыроедению и вегетарианству

Нужно запретить родителям делать из детей вегетарианцев и сыроедов, так как это наносит вред их здоровью. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT.

"Прошу вас в защиту прав и интересов детей рассмотреть вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей", — указано в документе на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева.

Волынец отметила, что альтернативные виды питания стали модным мировым трендом, однако их безопасность для детского здоровья очень сомнительна. Как пояснила омбудсмен, вегетарианцы лишают себя витаминов В12 и D, которые необходимы для строения костного скелета.