Юрист рассказал, что всего одна деталь в деле сына Стаса Намина отделяет его от пожизненного

Роману Микояну — приёмному сыну рок-музыканта Стаса Намина, убившему своих брата и бабушку, — грозит внушительный срок. Об этом Лайфу рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что двойное убийство подпадает под ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой Роману светит от 8 до 20 лет заключения или даже пожизненное, если будет доказано, что деяние было совершено с особой жесткостью.

"На месте преступления помимо ножа был обнаружен молоток. И если судебная медицинская экспертиза придёт к выводу, что жертвы были забиты с помощью этого предмета, можно ожидать крайне сурового приговора", — добавил эксперт.

Кроме того, отягчающими обстоятельства станут положительные результаты освидетельствования на предмет наркотиков и алкоголя. Далее убийцу ожидает обязательная психиатрическая экспертиза, которая учтёт, что он ранее обращался за помощью к специалистам.