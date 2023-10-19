Юрист рассказал, что всего одна деталь в деле сына Стаса Намина отделяет его от пожизненного
Юрист Хаминский: Убившему родных сыну Стаса Намина может грозить до пожизненного
Роману Микояну — приёмному сыну рок-музыканта Стаса Намина, убившему своих брата и бабушку, — грозит внушительный срок. Об этом Лайфу рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Он пояснил, что двойное убийство подпадает под ч. 2 ст. 105 УК РФ, по которой Роману светит от 8 до 20 лет заключения или даже пожизненное, если будет доказано, что деяние было совершено с особой жесткостью.
"На месте преступления помимо ножа был обнаружен молоток. И если судебная медицинская экспертиза придёт к выводу, что жертвы были забиты с помощью этого предмета, можно ожидать крайне сурового приговора", — добавил эксперт.
Кроме того, отягчающими обстоятельства станут положительные результаты освидетельствования на предмет наркотиков и алкоголя. Далее убийцу ожидает обязательная психиатрическая экспертиза, которая учтёт, что он ранее обращался за помощью к специалистам.
Однако, указал Хаминский, сам факт наличия душевного расстройства не влечёт освобождение от уголовной ответственности с заменой на принудительное лечение. Для этого компетентная комиссия должна установить, что в момент преступления Роман находился в состоянии аффекта — не управлял собой и не осознавал последствия своих действий. К слову, аффект, вызванный наркотическим опьянением, оправданием не является.
Напомним, 18 октября в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща Стаса Намина — режиссёр Артём Микоян и его бабушка Полина Ткаченко. По подозрению в совершении страшного преступления задержали приёмного сына рок-музыканта Романа Микояна. Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ведущий праздный образ жизни и употребляющий наркотики 39-летний мужчина мог не выдержать критики со стороны родственников. К слову, сам Намин признался, что уже давно не общался с сыном и назвал того "отморозком".
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