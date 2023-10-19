ООН должна привлечь американского президента Джо Байдена к ответу за конфликт на Ближнем Востоке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что развернувшаяся в регионе трагедия, в которой гибнут старики, дети и женщины, имеет своего виновника — США и это "наша официальная позиция".

"Организации Объединённых Наций в этой ситуации надо инициировать привлечение к ответственности Байдена. Если только ООН покажет своё лицо и наконец-то займёт позицию (а она у неё сегодня отсутствует), тогда, возможно, конфликт прекратится", — добавил политик.

Володин отметил, что данный вопрос необходимо поднимать во всех парламентах мира, чётко указывая на виновника происходящего. По его словам, "Байден должен ответить" и либо Штаты прекратят это, либо ООН обязана привлечь американского президента к ответственности как военного преступника и человека, разжигающего этот и другие конфликты.

Володин напомнил, что 80% войн, вспыхнувших в мире с 1945 года, протекали с прямым участием США. В то же время акции американских военно-промышленных компаний растут, а сами они получают прибыль и заказы.