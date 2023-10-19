Политолог назвал разворотом РФ на Восток визит Путина на форум "Один пояс — один путь"

Поездка президента РФ Владимира Путина в Китай на форум "Один пояс — один путь" носила стратегическое значение, ещё раз доказав приверженность России целям укрепления связей с Востоком. Об этом рассказал политолог Дмитрий Ежов на портале Publico.

"Текущие события символизируют разворот России на Восток, о чём достаточно долгое время уже говорится. Это подтверждается в экспертном сообществе и лишний раз даёт сигнал Западу о том, что Россия ни в какой изоляции не находится, как бы им этого ни хотелось", — пояснил он.

Эксперт отметил, что лидеры Китая и России затрагивали на мероприятии вопросы глобальной безопасности, что особенно актуально после эскалации палестино-израильского конфликта. Также политики вновь подчеркнули, что выступают за многополярный мир.