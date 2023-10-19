Регион

Уведомления отключены

19 октября, 11:43

Политолог назвал разворотом РФ на Восток визит Путина на форум "Один пояс — один путь"

Эксперт Ежов отметил стратегическое значение форума "Один пояс — один путь"

Поездка президента РФ Владимира Путина в Китай на форум "Один пояс — один путь" носила стратегическое значение, ещё раз доказав приверженность России целям укрепления связей с Востоком. Об этом рассказал политолог Дмитрий Ежов на портале Publico.

"Текущие события символизируют разворот России на Восток, о чём достаточно долгое время уже говорится. Это подтверждается в экспертном сообществе и лишний раз даёт сигнал Западу о том, что Россия ни в какой изоляции не находится, как бы им этого ни хотелось", пояснил он.

Эксперт отметил, что лидеры Китая и России затрагивали на мероприятии вопросы глобальной безопасности, что особенно актуально после эскалации палестино-израильского конфликта. Также политики вновь подчеркнули, что выступают за многополярный мир.

Политолог добавил, что большая часть переговоров касалась двусторонних отношений. Так, Пекин и Москва намерены продолжать развивать экономическое сотрудничество и увеличивать объёмы товарооборота. Ежов уверен, что форум следует рассматривать в контексте всех мировых событий, а также очевидной перестройки современного миропорядка.

Путин: Россия находится на втором месте по товарообороту с Китаем

Путин: Россия находится на втором месте по товарообороту с Китаем

Напомним, что торжественная церемония открытия форума "Один пояс — один путь" состоялась 18 октября в Пекине. Российский лидер Владимир Путин прибыл в Китай за день до старта мероприятия, встретившись с некоторыми зарубежными политиками. Евросоюз решил обсудить альтернативу "Поясу и пути" на форуме в Брюсселе.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • Путин
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров