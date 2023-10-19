Турция расстроила США и НАТО свежим заявлением по Чёрному морю
Минобороны Турции не изменило позицию по военным кораблям нечерноморских стран
Власти Турции пообещали, что будут ответственно выполнять Конвенцию Монтрё — и не намерены пускать в Чёрное море военные корабли нечерноморских стран. Об этом говорится в заявлении турецкого Министерства национальной обороны, размещённом в четверг на сайте ведомства.
"Важно сохранять стабильность и баланс в Чёрном море в рамках принципа "региональной ответственности", — информирует министерство.
Конвенция Монтрё предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. А в военное время Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей. Оборонное ведомство Турции не раз заявляло, что конвенция позволяет обеспечивать безопасность в проливах. При этом Анкара испытывает давление со стороны НАТО из-за такой позиции.
Американские разведывательные дроны в последнее время часто летают возле границ России, особенно в Чёрном море. Один из таких инцидентов закончился падением беспилотника. Напомним, 14 марта БПЛА США MQ-9 Reaper рухнул в Чёрное море возле Крыма. Власти США обвинили в "атаке" российские Су-27. Однако лётчики Сергей Попов и Василий Вавилов бортовое вооружение не применяли, резким маневрированием они вынудили дрон сменить курс, в результате чего тот упал в воду.
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