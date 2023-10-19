Турция расстроила США и НАТО свежим заявлением по Чёрному морю

Власти Турции пообещали, что будут ответственно выполнять Конвенцию Монтрё — и не намерены пускать в Чёрное море военные корабли нечерноморских стран. Об этом говорится в заявлении турецкого Министерства национальной обороны , размещённом в четверг на сайте ведомства.

Конвенция Монтрё предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. А в военное время Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей. Оборонное ведомство Турции не раз заявляло, что конвенция позволяет обеспечивать безопасность в проливах. При этом Анкара испытывает давление со стороны НАТО из-за такой позиции.