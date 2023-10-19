Сотруднице коммунальной компании, задавившей женщину, избрали меру пресечения

Щёлковский суд избрал меру пресечения сотруднице коммунальной компании, которая переехала на авто жительницу подмосковного Щёлкова, недовольную работой УК. Как сообщает корреспондент Лайфа из здания суда, нарушительницу не стали отправлять в СИЗО, а запретили её определённые действия до 17 декабря.

Так, Милене нельзя общаться с потерпевшей, водить авто, пользоваться Интернетом, ходить в кафе и развлекательные центры. Сама девушка заявила, что злого умысла у неё не было, и сейчас она хочет во всём разобраться и принести извинения пострадавшей женщине. Выяснилось, что Милена занимается подбором персонала для предприятий.