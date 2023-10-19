Сотруднице коммунальной компании, задавившей женщину, избрали меру пресечения
Сотрудница группы компаний "Основа", сбившая женщину в Щёлкове. Обложка © SHOT
Щёлковский суд избрал меру пресечения сотруднице коммунальной компании, которая переехала на авто жительницу подмосковного Щёлкова, недовольную работой УК. Как сообщает корреспондент Лайфа из здания суда, нарушительницу не стали отправлять в СИЗО, а запретили её определённые действия до 17 декабря.
Сотруднице коммунальной компании, задавившей женщину в Щёлкове, избрали меру пресечения. Видео © LIFE
Так, Милене нельзя общаться с потерпевшей, водить авто, пользоваться Интернетом, ходить в кафе и развлекательные центры. Сама девушка заявила, что злого умысла у неё не было, и сейчас она хочет во всём разобраться и принести извинения пострадавшей женщине. Выяснилось, что Милена занимается подбором персонала для предприятий.
Напомним, 17 октября 25-летняя сотрудница группы компаний "Основа" Милена, которая курирует работу УК в районе, не захотела общаться с жалующимися на работу коммунальщиков жильцами и решила сбежать. Отъезжая на своём "ауди", девушка сбила одну из жительниц, переехав ей ноги. Пострадавшую госпитализировали, чудом она осталась без переломов. Тем не менее нарушительнице может грозить от восьми лет колонии. Сама Милена слёзно утверждает, что не видела пострадавшую и вообще не работает там.