Форвард "Милана" Робак нашёлся невредимым после исчезновения на две недели

Выступающий за шведский "Норрчёпинг" нападающий итальянского "Милана" Эмиль Робак объявился после двухнедельного отсутствия. О возвращении "блудного сына" заявила мать футболиста.

"Я встречался с ним сегодня, ситуация под контролем. Больше мы не будем давать никакой информации об этом", — прокомментировал инцидент спортивный директор шведского ФК Тони Мартинссон.