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20 октября, 01:05

Форвард "Милана" Робак нашёлся невредимым после исчезновения на две недели

<p>Эмиль Робак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emiljoofroback</p>

Эмиль Робак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emiljoofroback

Выступающий за шведский "Норрчёпинг" нападающий итальянского "Милана" Эмиль Робак объявился после двухнедельного отсутствия. О возвращении "блудного сына" заявила мать футболиста.

"Я встречался с ним сегодня, ситуация под контролем. Больше мы не будем давать никакой информации об этом", — прокомментировал инцидент спортивный директор шведского ФК Тони Мартинссон.

Робак перестал выходить на связь около двух недель назад. Форвард "Милана" не уведомил о своих планах ни родственников, ни членов команды. Он не отвечал на звонки и начал прогуливать тренировки.

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Аналогичный случай в конце августа произошёл и с российской фигуристкой Алиной Горбачёвой, которая вышла с катка и пропала. Почти сутки юную спортсменку искали московские полицейские и волонтёры, а СК успел завести уголовное дело. Вечером 29 августа девушку нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ.

Илья Пушкарев
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