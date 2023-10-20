Песков: Составляются списки россиян, желающих уехать из Израиля и Палестины

Российские дипломаты выясняют, кто из россиян хочет покинуть Израиль или Палестину, так как угроза их жизни может существенно вырасти после начала наземной израильской операции в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент наши представительства в регионе продолжают работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, там действительно много — может быть, даже больше тысячи — наших сограждан", — уточнил он.