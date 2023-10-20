Песков: Составляются списки россиян, желающих уехать из Израиля и Палестины
Российские дипломаты выясняют, кто из россиян хочет покинуть Израиль или Палестину, так как угроза их жизни может существенно вырасти после начала наземной израильской операции в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент наши представительства в регионе продолжают работать с проживающими там гражданами России с тем, чтобы выяснить тех, кто желает эвакуироваться. Как вы знаете, там действительно много — может быть, даже больше тысячи — наших сограждан", — уточнил он.
Сейчас составляются списки готовых к эвакуации россиян. Острым остаётся вопрос о возможности вывозить сограждан, так как обстановка в зоне конфликта меняется "не в лучшую сторону и весьма динамично", добавил Песков. По его словам, Россия будет действовать в зависимости от ситуации.
По данным Reuters, планируемая Израилем операция в секторе Газа подразумевает полное уничтожение местной инфраструктуры, невзирая на жертвы среди гражданского населения. По словам американского журналиста Сеймура Херша, Тель-Авив приготовил для палестинского эксклава судьбу японской Хиросимы, но без применения атомного оружия. Сейчас число погибших россиян в зоне конфликта выросло до 19. МИД рекомендовал не ездить в Израиль и Палестину.