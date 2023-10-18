МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину
МИД РФ вновь рекомендовал воздержаться от поездок в Израиль и Палестину
МИД России порекомендовал гражданам пока воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве подчеркнули, что оказались глубоко потрясены произошедшим, и выразили искренние соболезнования палестинцам. Там в очередной раз призвали стороны к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права, а также подчеркнули необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.
"Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории", — обратились в МИД к россиянам.
Напомним, накануне больница "Аль-Ахли Аль-Маадани" в Газе подверглась ракетному обстрелу, в результате которого погибло не менее 800 человек, в основном мирные граждане — женщины, дети и старики. Палестина обвинила в атаке израильскую сторону, однако власти еврейского государства свою причастность к инциденту отрицают и возлагают ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*. Тель-Авив даже показал видео, якобы доказывающее, что на территории больницы нет воронок от израильских авиаударов. Президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в Газе настоящей катастрофой.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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