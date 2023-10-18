МИД рекомендовал россиянам не ездить в Израиль и Палестину

МИД России порекомендовал гражданам пока воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве подчеркнули, что оказались глубоко потрясены произошедшим, и выразили искренние соболезнования палестинцам. Там в очередной раз призвали стороны к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права, а также подчеркнули необходимость консолидации международных усилий в интересах безотлагательного прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.

"Напоминаем о рекомендации российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль и на палестинские территории", — обратились в МИД к россиянам.