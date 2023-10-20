В проведении испытаний на ядерном полигоне в США увидели повышение ставок

Проведение испытаний на ядерном полигоне в американском штате Невада в день принятия Госдумой решения об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не так уж и случайно, уверен политолог, политический обозреватель телеканала "360" Александр Асафов.

"США чуть ранее говорили, что не собираются проводить никаких испытаний, хотя оставляют за собой такое право. Но подобные совпадения на временной исторической шкале не так уж и случайны. Это, безусловно, повышение ставок со стороны американцев. Обычно они обвиняют в этом Россию или другие страны", — сказал он.

По мнению эксперта, Штаты явно декларируют возможность не только самого применения ядерного оружия, но и его превентивного использования. Он напомнил о существовании "часов Судного дня" — проекта, начатого учёными, имеющими отношение к созданию такого вооружения, в 1947 году. Смотря на действия других стран, они переводят стрелки, показывая время до полуночи — начала апокалипсиса. И сегодня, считает Асафов, им стоит взглянуть на себя.

Кроме того, само заявление американских властей о якобы цели проведённого испытания в снижении угроз "за счёт улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний" является явным лукавством. Политолог напомнил, что скрыть детонацию или испытание атомного оружия просто невозможно. Всё из-за тектонической активности, а также существующих методов наблюдения.

"При этом сами США явно готовятся к ядерному перевооружению, об этом говорят многие эксперты, хотя такую информацию не афишируют", — указал эксперт.