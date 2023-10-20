Трампа припугнули арестом из-за пренебрежительного поста о судебном клерке

Бывший президент США Дональд Трамп может оказаться под арестом, потому что нарушил постановление о неразглашении. Об этом политика предупредил судья Артур Энгорон, который вёл процесс о мошенничестве в отношении экс-главы Штатов, передаёт NBC News.

"Судья <…> поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил <...> приказ <...>, требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка", — указано в сообщении.