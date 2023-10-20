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20 октября, 16:56

Трампа припугнули арестом из-за пренебрежительного поста о судебном клерке

NBC: Судья по делу Трампа пригрозил ему арестом из-за поста в соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп может оказаться под арестом, потому что нарушил постановление о неразглашении. Об этом политика предупредил судья Артур Энгорон, который вёл процесс о мошенничестве в отношении экс-главы Штатов, передаёт NBC News.

"Судья <…> поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил <...> приказ <...>, требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка", — указано в сообщении.

Как напомнил Энгорон, Трамп написал в соцсети пост, где "неправдиво и пренебрежительно" высказался о клерке судьи. Сам политик уверен, что все претензии к нему возникли из-за его предвыборной кампании.

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Напомним, Дональду Трампу грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 пункту обвинения, сам он считает уголовные дела сфабрикованными. 25 августа он прошёл формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон, после чего покинул учреждение. По словам политика, ему вряд ли грозит реальное тюремное заключение.

Обложка ©

ТАСС / AP / Seth Wenig

Татьяна Миссуми
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