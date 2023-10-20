Трампа припугнули арестом из-за пренебрежительного поста о судебном клерке
NBC: Судья по делу Трампа пригрозил ему арестом из-за поста в соцсети
Бывший президент США Дональд Трамп может оказаться под арестом, потому что нарушил постановление о неразглашении. Об этом политика предупредил судья Артур Энгорон, который вёл процесс о мошенничестве в отношении экс-главы Штатов, передаёт NBC News.
"Судья <…> поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил <...> приказ <...>, требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка", — указано в сообщении.
Как напомнил Энгорон, Трамп написал в соцсети пост, где "неправдиво и пренебрежительно" высказался о клерке судьи. Сам политик уверен, что все претензии к нему возникли из-за его предвыборной кампании.
Напомним, Дональду Трампу грозит более 500 лет тюремного заключения по 91 пункту обвинения, сам он считает уголовные дела сфабрикованными. 25 августа он прошёл формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон, после чего покинул учреждение. По словам политика, ему вряд ли грозит реальное тюремное заключение.
ТАСС / AP / Seth Wenig