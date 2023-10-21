Названа стоимость самой бюджетной и дорогостоящей машины для чиновников
РИАН: Самая бюджетная машина для чиновников Lada Granta стоит 700 тысяч рублей
Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей стала самым дешёвым автомобилем для российских чиновников. Самым дорогим оказался внедорожник Aurus Komendant, его минимальная цена составляет примерно 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на прайс-листы и данные автопроизводителей.
Напомним, накануне Минпромторг представил список рекомендованных авто для чиновников. В него вошли машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и китайский Haval. Самая бюджетная модель из перечня — Lada Granta (цены начинают от 700 тысяч рублей). Также чиновники могут пользоваться Lada Niva Legend (от 830 тысяч), Lada Niva Travel (от 1,1 миллиона), Lada Vesta (от 1,24 миллиона), Lada Vesta SW Cross (1,5 миллиона).
Минимальная стоимость автомобиля УАЗ составляет 981 тысячу рублей, это "Хантер". Далее идут СГР (от 1,18 миллиона), "Патриот" (1,2 миллиона), "Пикап" (1,26 миллиона), "Профи" (1,3 миллиона). Самый дешёвый "Москвич" — кроссовер "Москвич-3" — стоит 2,2 миллиона. Новая модель лифтбека "Москвич-6" обойдётся в 2,6 миллиона, а электрокар "Москвич-3е" — в 3,95 миллиона.
Электрические автомобили предлагает также бренд Evolute. Evolute i-PRO можно приобрести за три миллиона рублей, i-Joy за 3,5 миллиона, i-Sky — за четыре. Минимальная стоимость Haval составляет 1,9 миллиона (Haval Jolion). Модели F7 и F7x обойдутся минимум в 2,4 миллиона, Haval Dargo — в три, H9 — в четыре.
Напомним, 3 августа президент России Владимир Путин отметил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. А в начале сентября глава государства дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин. Минпромторг обещал беспрекословно исполнить поручение Путина.
ТАСС / Сергей Бобылев