Названа стоимость самой бюджетной и дорогостоящей машины для чиновников

Lada Granta стоимостью 700 тысяч рублей стала самым дешёвым автомобилем для российских чиновников. Самым дорогим оказался внедорожник Aurus Komendant, его минимальная цена составляет примерно 40 миллионов рублей. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на прайс-листы и данные автопроизводителей.

Напомним, накануне Минпромторг представил список рекомендованных авто для чиновников. В него вошли машины российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, "Москвич", Evolute и китайский Haval. Самая бюджетная модель из перечня — Lada Granta (цены начинают от 700 тысяч рублей). Также чиновники могут пользоваться Lada Niva Legend (от 830 тысяч), Lada Niva Travel (от 1,1 миллиона), Lada Vesta (от 1,24 миллиона), Lada Vesta SW Cross (1,5 миллиона).

Минимальная стоимость автомобиля УАЗ составляет 981 тысячу рублей, это "Хантер". Далее идут СГР (от 1,18 миллиона), "Патриот" (1,2 миллиона), "Пикап" (1,26 миллиона), "Профи" (1,3 миллиона). Самый дешёвый "Москвич" — кроссовер "Москвич-3" — стоит 2,2 миллиона. Новая модель лифтбека "Москвич-6" обойдётся в 2,6 миллиона, а электрокар "Москвич-3е" — в 3,95 миллиона.