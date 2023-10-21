"Такое горе": Похороны сына и тёщи Стаса Намина будут закрытыми

"Похороны будут закрытыми. Так решила семья. Им сейчас очень тяжело. Такое горе", — отметила она в беседе с kp.ru.

На траурном мероприятии будут присутствовать лишь несколько человек, в том числе мать убитого Артёма Микояна, экс-супруга Намина Галина Новикова и сам музыкант. Совершивший убийство пасынок исполнителя Роман много лет страдал наркозависимостью и склонен к азартным играм. Известно, что его настоящая фамилия Новиков, однако позже он стал Микояном, изменив при этом отчество на Анастасович, чтобы по документам быть якобы сыном исполнителя. Но Намин его не усыновлял.