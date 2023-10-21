"Такое горе": Похороны сына и тёщи Стаса Намина будут закрытыми
Директор Театра Намина Исаева: Похороны сына и тёщи артиста будут закрытыми
Стас Намин (слева) с сыном, художником Артёмом Микояном. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Похороны убитых сына и тёщи основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина будут закрытыми. Об этом заявила директор Театра Стаса Намина Анна Исаева.
"Похороны будут закрытыми. Так решила семья. Им сейчас очень тяжело. Такое горе", — отметила она в беседе с kp.ru.
На траурном мероприятии будут присутствовать лишь несколько человек, в том числе мать убитого Артёма Микояна, экс-супруга Намина Галина Новикова и сам музыкант. Совершивший убийство пасынок исполнителя Роман много лет страдал наркозависимостью и склонен к азартным играм. Известно, что его настоящая фамилия Новиков, однако позже он стал Микояном, изменив при этом отчество на Анастасович, чтобы по документам быть якобы сыном исполнителя. Но Намин его не усыновлял.
В окружении знаменитости отметили, что отец был против такого образа жизни пасынка, а мать оправдывала Романа. Там также подчеркнули, что будущий убийца никогда нигде всерьёз не работал, был жестоким и ненавидел людей.
Как сообщал Лайф, безжизненные тела сына и тёщи Стаса Намина были найдены в Подмосковье 19 октября. Искать преступника не пришлось, так как в убийстве сознался 39-летний пасынок музыканта Роман. Он рассказал криминалистам, что взялся за нож из-за словесной перепалки с бабушкой и братом. Убийца заключён под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.