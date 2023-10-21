Эрдоган провёл переговоры с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским украинский кризис и обострение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что мировые конфликты, в первую очередь в секторе Газа, можно решить мирным путём и Анкара продолжит прикладывать усилия в этом направлении. Также турецкий президент обсудил ближневосточный конфликт с лидером Уганды Йовери Мусевени.