Регион

Уведомления отключены

21 октября, 14:50

Эрдоган провёл переговоры с Зеленским

Эрдоган обсудил с Зеленским украинский кризис и палестино-израильский конфликт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским украинский кризис и обострение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что мировые конфликты, в первую очередь в секторе Газа, можно решить мирным путём и Анкара продолжит прикладывать усилия в этом направлении. Также турецкий президент обсудил ближневосточный конфликт с лидером Уганды Йовери Мусевени.

Зеленскому посоветовали не ждать от США больше денег, чем для Израиля

Зеленскому посоветовали не ждать от США больше денег, чем для Израиля

Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

Getty Images / Ozan Guzelce / dia images

Никита Никонов
  • Новости
  • Турция
  • Украина
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров