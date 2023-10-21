Эрдоган провёл переговоры с Зеленским
Эрдоган обсудил с Зеленским украинский кризис и палестино-израильский конфликт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Зеленским украинский кризис и обострение палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.
В ходе разговора Эрдоган заявил, что мировые конфликты, в первую очередь в секторе Газа, можно решить мирным путём и Анкара продолжит прикладывать усилия в этом направлении. Также турецкий президент обсудил ближневосточный конфликт с лидером Уганды Йовери Мусевени.
Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
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