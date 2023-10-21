В Испании захватили отель израильского бизнесмена

В Барселоне пропалестинские активисты сегодня примерно час занимали отель, который может принадлежать израильскому бизнесмену. По данным EFE, на месте было примерно сто демонстрантов.

На кадрах видно, что активисты забрались по лестницам на балконы, сняли развевавшиеся там флаги и заменили их на палестинские. При этом есть информация, что активисты пробрались и в отель, но затем покинули его.