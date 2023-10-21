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21 октября, 17:35

В Испании захватили отель израильского бизнесмена

EFE: В Испании захватили отель, который может принадлежать бизнесмену из Израиля

В Барселоне пропалестинские активисты сегодня примерно час занимали отель, который может принадлежать израильскому бизнесмену. По данным EFE, на месте было примерно сто демонстрантов.

В Испании захватили отель, который мог принадлежать израильскому бизнесмену. Видео © X (Twitter) / visegrad24

На кадрах видно, что активисты забрались по лестницам на балконы, сняли развевавшиеся там флаги и заменили их на палестинские. При этом есть информация, что активисты пробрались и в отель, но затем покинули его.

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Как сообщал Лайф, ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

X (Twitter) / visegrad24

Никита Осипов
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