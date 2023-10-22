В ХАМАС сообщили, что готовы отпустить ещё двух заложниц

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщила о намерении освободить ещё двух заложниц, которые были взяты в плен в ходе нападения на Израиль. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайда.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама объявляют, что они готовы освободить завтра двух заключённых женщин — Нурит и Йохевид — посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц вчера", — сказано в опубликованном в телеграм-канале ХАМАС сообщении.