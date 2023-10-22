В ХАМАС сообщили, что готовы отпустить ещё двух заложниц
Боевое крыло ХАМАС намерено освободить ещё двух заложниц в воскресенье
Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщила о намерении освободить ещё двух заложниц, которые были взяты в плен в ходе нападения на Израиль. Об этом заявил представитель группировки Абу Убайда.
"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама объявляют, что они готовы освободить завтра двух заключённых женщин — Нурит и Йохевид — посредством тех же процедур, которые были применены при освобождении двух пленниц вчера", — сказано в опубликованном в телеграм-канале ХАМАС сообщении.
Напомним, 7 октября началось военное противостояние между Израилем и сектором Газа. В этот день радикалы из движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи. Палестинская сторона сообщила о готовности отпустить всех гражданских пленных, если Израиль прекратит огонь. По последним данным, ХАМАС удерживает в плену 210 человек.
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