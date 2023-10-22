Британия признала, что не может эвакуировать своих граждан из Газы

Эвакуация граждан Великобритании из сектора Газа на данный момент невозможна. Как пояснил глава британского МИД Джеймс Клеверли, причина тому — нестабильная и опасная обстановка в анклаве.

"Мы свяжемся с британскими гражданами [по вопросу эвакуации] только тогда, когда будем уверены [в безопасности]. Пройдёт ещё немало времени, когда они смогут надёжно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому", — приводит его слова газета The Sunday Times.