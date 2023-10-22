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21 октября, 23:49

Британия признала, что не может эвакуировать своих граждан из Газы

МИД Великобритании: Эвакуировать британцев из сектора Газа пока невозможно

Эвакуация граждан Великобритании из сектора Газа на данный момент невозможна. Как пояснил глава британского МИД Джеймс Клеверли, причина тому — нестабильная и опасная обстановка в анклаве.

"Мы свяжемся с британскими гражданами [по вопросу эвакуации] только тогда, когда будем уверены [в безопасности]. Пройдёт ещё немало времени, когда они смогут надёжно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому", — приводит его слова газета The Sunday Times.

Кроме этого, он добавил, что Соединённое Королевство работает с партнёрами в регионе по вопросу эвакуации нескольких сотен британцев через КПП Рафиах на границе с Египтом.

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Ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи.

Обложка ©

Getty Images / Leon Neal

Оксана Попова
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