Израиль обстрелял египетский пост из танка

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что их танк случайно выстрелил и попал в египетский пост, который находится около границы в районе Керем-Шалома. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад танк ЦАХАЛа случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома", — говорится в сообщении в телеграм-канале армии.