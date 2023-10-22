Израиль обстрелял египетский пост из танка
Армия обороны Израиля сообщила, что её танк случайно обстрелял египетский пост
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что их танк случайно выстрелил и попал в египетский пост, который находится около границы в районе Керем-Шалома. Об этом сообщает армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад танк ЦАХАЛа случайно выстрелил и попал в египетский пост, расположенный рядом с границей в районе Керем-Шалома", — говорится в сообщении в телеграм-канале армии.
В ЦАХАЛ добавили, что подробности инцидента выясняются. О пострадавших информации пока нет.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
Getty Images / Ilia Yefimovich / picture alliance