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23 октября, 06:46

Акция в поддержку жителей Газы у Посольства Израиля в Москве закончилась задержаниями

SHOT: На акции у Посольства Израиля в Москве задержали девять человек

<p>Акция у Посольства Израиля в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/RGVKDAGESTAN/25450" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RGVKDAGESTAN</a></p>

Акция у Посольства Израиля в Москве. Обложка © t.me / RGVKDAGESTAN

У Посольства Израиля в Москве накануне прошла акция в поддержку жителей сектора Газа. В ходе демонстрации задержано девять человек, сообщает SHOT.

В руках митингующие держали плакаты с фотографиями погибших, разрушениями и лозунгами: "Палестина, мы скорбим". Некоторых демонстрантов увезли в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Также акции протеста накануне прошли у здания Посольства Палестины.

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Число жертв удара по лагерю беженцев в Газе достигло 30

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Иван Косицын
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