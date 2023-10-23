Акция в поддержку жителей Газы у Посольства Израиля в Москве закончилась задержаниями
SHOT: На акции у Посольства Израиля в Москве задержали девять человек
Акция у Посольства Израиля в Москве. Обложка © t.me / RGVKDAGESTAN
У Посольства Израиля в Москве накануне прошла акция в поддержку жителей сектора Газа. В ходе демонстрации задержано девять человек, сообщает SHOT.
В руках митингующие держали плакаты с фотографиями погибших, разрушениями и лозунгами: "Палестина, мы скорбим". Некоторых демонстрантов увезли в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Также акции протеста накануне прошли у здания Посольства Палестины.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.