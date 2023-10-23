Акция в поддержку жителей Газы у Посольства Израиля в Москве закончилась задержаниями

У Посольства Израиля в Москве накануне прошла акция в поддержку жителей сектора Газа. В ходе демонстрации задержано девять человек, сообщает SHOT .

В руках митингующие держали плакаты с фотографиями погибших, разрушениями и лозунгами: "Палестина, мы скорбим". Некоторых демонстрантов увезли в отдел полиции, где в отношении них составили протоколы по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга". Также акции протеста накануне прошли у здания Посольства Палестины.