"Политическое самоубийство": В Иране жёстко осудили удары Израиля по сектору Газа

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни назвал действия Израиля на территории сектора Газа политическим самоубийством. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой из Сирии Али Махмудом Аббасом.

Глава ведомства пояснил, что нарушение израильтянами всех правил войны и прав человека настраивают общественное мнение в международном сообществе "против этого жестокого режима".

"Таким образом, все эти действия для него превращаются в политическое самоубийство", — слова Аштияни приводит агентство Tasnim.