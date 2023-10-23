"Политическое самоубийство": В Иране жёстко осудили удары Израиля по сектору Газа
Глава МО Ирана назвал действия Израиля в Газе "политическим самоубийством"
Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни назвал действия Израиля на территории сектора Газа политическим самоубийством. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой из Сирии Али Махмудом Аббасом.
Глава ведомства пояснил, что нарушение израильтянами всех правил войны и прав человека настраивают общественное мнение в международном сообществе "против этого жестокого режима".
"Таким образом, все эти действия для него превращаются в политическое самоубийство", — слова Аштияни приводит агентство Tasnim.
По его словам, продолжение блокады сектора Газа и ограничения, наложенные на отправку туда помощи, приведут к гуманитарной катастрофе.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
ТАСС / EPA / AYAL MARGOLIN