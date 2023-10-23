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23 октября, 08:46

"Политическое самоубийство": В Иране жёстко осудили удары Израиля по сектору Газа

Глава МО Ирана назвал действия Израиля в Газе "политическим самоубийством"

Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштияни назвал действия Израиля на территории сектора Газа политическим самоубийством. Об этом он заявил в беседе со своим коллегой из Сирии Али Махмудом Аббасом.

Глава ведомства пояснил, что нарушение израильтянами всех правил войны и прав человека настраивают общественное мнение в международном сообществе "против этого жестокого режима".

"Таким образом, все эти действия для него превращаются в политическое самоубийство", — слова Аштияни приводит агентство Tasnim.

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По его словам, продолжение блокады сектора Газа и ограничения, наложенные на отправку туда помощи, приведут к гуманитарной катастрофе.

Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.

Обложка ©

ТАСС / EPA / AYAL MARGOLIN

Дарья Нарыкова
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