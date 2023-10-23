В Британии заметили раздражение Байдена из-за влияния Путина в мире
The Telegraph: Влияние Путина на международной арене раздражает Байдена
Влияние президента России Владимира Путина на международной арене раздражает американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет британское издание The Telegraph.
"Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнёров (форум "Один пояс — один путь". — Прим. Лайфа), Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — говорится в материале.
При этом автор статьи констатирует, что Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию. Теперь Москва и Пекин создают коалицию, а Нью-Дели отказался выступать против россиян. В заключение журналист назвал нынешнюю мировую ситуацию "второй холодной войной".
А ранее, говоря о целях возможного второго срока на посту лидера Штатов, Байден сообщил, что намерен урегулировать конфликт на Ближнем Востоке и "подавить" российское руководство. Он утверждал, что у США есть большие возможности сделать мир лучше. В ответ лидер России Владимир Путин подчеркнул, что подавить интересы РФ невозможно, их придётся учитывать. Он также напомнил американскому президенту мудрую русскую поговорку в связи с этим: "Век живи — век учись". В Кремле заявили, что не приемлют тон Байдена в отношении Путина и действий ХАМАС, добавив, что подобные слова не могут звучать из уст ответственных лидеров государства.
LIFE / Павел Баранов