В Британии заметили раздражение Байдена из-за влияния Путина в мире

Влияние президента России Владимира Путина на международной арене раздражает американского лидера Джо Байдена. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

"Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнёров (форум "Один пояс — один путь". — Прим. Лайфа), Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны", — говорится в материале.