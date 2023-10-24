Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 16:26
3622

Тарбаев появился на публике в "причёске Ким Чен Ына" и объяснил смену имиджа внутренним состоянием

Депутат Сангаджи Тарбаев сменил имидж впервые со времён КВН

Сангаджи Тарбаев в объективе Лайфа ДО и ПОСЛЕ смены имиджа. Обложка © LIFE / Владимир Суворов, © LIFE / Павел Баранов

Сангаджи Тарбаев в объективе Лайфа ДО и ПОСЛЕ смены имиджа. Обложка © LIFE / Владимир Суворов, © LIFE / Павел Баранов

Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев появился на публике в новом имидже и шокировал поклонников, которые следят за ним ещё со времён "Сборной РУДН". В беседе с Лайфом бывший кавээнщик рассказал, что изменений во внешности потребовала душа.

Сангаджи Тарбаев после смены имиджа. Фото © LIFE / Павел Баранов

Сангаджи Тарбаев после смены имиджа. Фото © LIFE / Павел Баранов

"Связано с внутренним состоянием", — отметил депутат.

Сангаджи Тарбаев после смены имиджа. Фото © LIFE / Павел Баранов

Сангаджи Тарбаев после смены имиджа. Фото © LIFE / Павел Баранов

Названа причёска мужчин с высоким риском инфаркта
Названа причёска мужчин с высоким риском инфаркта

Одним из последних, кто так сильно шокировал публику, наверное, был российский эстрадный певец Филипп Киркоров. При помощи пластики 56-летний артист создал себе тело 18-летнего парня, заявив, что теперь выглядит как "эльфийский брутал", и признался, что посвятил всё это новому любимому человеку, кто спит рядом с ним. Однако на этом изменения не закончились, в середине июля король российской поп-музыки похвастался новым снимком после кардинальной смены имиджа.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • квн
  • Госдума
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar