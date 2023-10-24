Тарбаев появился на публике в "причёске Ким Чен Ына" и объяснил смену имиджа внутренним состоянием

Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев появился на публике в новом имидже и шокировал поклонников, которые следят за ним ещё со времён "Сборной РУДН". В беседе с Лайфом бывший кавээнщик рассказал, что изменений во внешности потребовала душа.