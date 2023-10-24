Тарбаев появился на публике в "причёске Ким Чен Ына" и объяснил смену имиджа внутренним состоянием
Депутат Сангаджи Тарбаев сменил имидж впервые со времён КВН
Сангаджи Тарбаев в объективе Лайфа ДО и ПОСЛЕ смены имиджа. Обложка © LIFE / Владимир Суворов, © LIFE / Павел Баранов
Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев появился на публике в новом имидже и шокировал поклонников, которые следят за ним ещё со времён "Сборной РУДН". В беседе с Лайфом бывший кавээнщик рассказал, что изменений во внешности потребовала душа.
Сангаджи Тарбаев после смены имиджа. Фото © LIFE / Павел Баранов
"Связано с внутренним состоянием", — отметил депутат.
Сангаджи Тарбаев после смены имиджа. Фото © LIFE / Павел Баранов
Одним из последних, кто так сильно шокировал публику, наверное, был российский эстрадный певец Филипп Киркоров. При помощи пластики 56-летний артист создал себе тело 18-летнего парня, заявив, что теперь выглядит как "эльфийский брутал", и признался, что посвятил всё это новому любимому человеку, кто спит рядом с ним. Однако на этом изменения не закончились, в середине июля король российской поп-музыки похвастался новым снимком после кардинальной смены имиджа.