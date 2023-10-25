Макрон заявил президенту Египта о праве Израиля на существование
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Kay Nietfeld
Все страны Ближневосточного региона должны признать право Израиля на существование и на защиту собственных территорий, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.
"Мир в регионе возможен, если все страны [Ближнего Востока] признают существование Израиля и [необходимость обеспечения] его безопасности", — сказал Макрон.
Однако, по словам французского лидера, у палестинцев тоже должно быть такое право. Президент подчеркнул, что мирные жители должны безопасно чувствовать себя в своей стране. На пресс-конференции он подчеркнул, что лидеры стран не должны допустить любой эскалации и напряжённости.
Напомним, обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября, когда Израиль обстреляли с территории Газы. После этого в страну проникли палестинские радикалы, боевики ХАМАС объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", Израиль же заявил о переходе в состояние войны и открыл ответный огонь по сектору Газа. Число погибших палестинцев на 25 октября достигло 6546 человек, среди них 2704 ребёнка, 1584 женщины и 364 пожилых палестинца. В Кремле назвали фундамент мира в Газе в ответ на призыв разочарованного Израиля, с которым, к слову, согласился Макрон.