Макрон заявил президенту Египта о праве Израиля на существование

Все страны Ближневосточного региона должны признать право Израиля на существование и на защиту собственных территорий, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Мир в регионе возможен, если все страны [Ближнего Востока] признают существование Израиля и [необходимость обеспечения] его безопасности", — сказал Макрон.

Однако, по словам французского лидера, у палестинцев тоже должно быть такое право. Президент подчеркнул, что мирные жители должны безопасно чувствовать себя в своей стране. На пресс-конференции он подчеркнул, что лидеры стран не должны допустить любой эскалации и напряжённости.