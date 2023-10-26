Вторая за сутки стрельба в США унесла жизнь пяти человек

Минимум пять человек были убиты в результате стрельбы в округе Сэмпсон, штат Северная Каролина. Об этом сообщил капитан полиции округа Эрик Поуп в интервью местному порталу Wralnews.

По его словам, ЧП случилось вечером 25 октября. Около 23:40 по местному времени были найдены тела убитых. Ими оказались четверо мужчин и одна женщина, младшей из жертв порядка 30 лет, старшей — около 80. Согласно версии полиции, дом, где произошла стрельба, мог использоваться для наркоторговли.