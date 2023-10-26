Вторая за сутки стрельба в США унесла жизнь пяти человек
NBC: Пять человек убиты в результате стрельбы в Сэмпсоне, штат Северная Каролина
Минимум пять человек были убиты в результате стрельбы в округе Сэмпсон, штат Северная Каролина. Об этом сообщил капитан полиции округа Эрик Поуп в интервью местному порталу Wralnews.
По его словам, ЧП случилось вечером 25 октября. Около 23:40 по местному времени были найдены тела убитых. Ими оказались четверо мужчин и одна женщина, младшей из жертв порядка 30 лет, старшей — около 80. Согласно версии полиции, дом, где произошла стрельба, мог использоваться для наркоторговли.
Это уже вторая за сутки стрельба в США. Ранее стало известно о нападении мужчины с винтовкой на прохожих в Льюистоне, штат Мэн. Там погибло 16 человек. Преступник попал на камеры видеонаблюдения, его фото быстро распространилось в соцсетях. При этом также была информация о задержании стрелка, но он мог быть не один. Однако позже стало известно, что злоумышленник всё ещё не пойман. При себе у него может быть автоматическая винтовка AR-15 с оптикой и устройством для быстрой перезарядки. Позже губернатор штата Мэн уточнила общее число погибших.
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