Остаток срока экс-замглавы Минобра Лукашевич заменили на исправительные работы

Кроме того, экс-руководителю департамента конкурсных процедур в министерстве Михаилу Попову дали 7,5 года колонии, а предпринимателю Николаю Попову — шесть лет. В 2016 году Министерство науки и высшего образования в лице Попова заключило госконтракты с Центром развития науки, генеральным директором которого тогда являлась Лукашевич. Взамен Минобрнауки получило работы, которые были основаны на плагиате и студенческих рефератах. Данные труды не представляли научной ценности, в результате ущерб министерству составил более 50 миллионов рублей.