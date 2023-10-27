Остаток срока экс-замглавы Минобра Лукашевич заменили на исправительные работы
Экс-замглавы Минобрнауки РФ Марина Лукашевич. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Люблинский суд Москвы заменил экс-замглавы Минобрнауки РФ Марине Лукашевич неотбытый срок за мошенничество на исправительные работы. Об этом заявили в инстанции.
"Суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания — исправительными работами", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, в июле 2020 года в Москве задержали двух человек по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — Марина Лукашевич, которая на тот момент занимала пост замминистра образования и науки. Позже премьер-министр Михаил Мишустин отстранил её от занимаемой должности. Затем был арестован экс-директор департамента Минобрнауки Артемий Рожков — он получил 5,5 года, а Лукашевич приговорили к 6,5 года колонии.
Кроме того, экс-руководителю департамента конкурсных процедур в министерстве Михаилу Попову дали 7,5 года колонии, а предпринимателю Николаю Попову — шесть лет. В 2016 году Министерство науки и высшего образования в лице Попова заключило госконтракты с Центром развития науки, генеральным директором которого тогда являлась Лукашевич. Взамен Минобрнауки получило работы, которые были основаны на плагиате и студенческих рефератах. Данные труды не представляли научной ценности, в результате ущерб министерству составил более 50 миллионов рублей.