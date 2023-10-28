"Мы идём за вами": В Израиле пригрозили ХАМАС "гневом"
Советник Нетаньяху Регев заявил, что ХАМАС почувствует "гнев" Израиля
Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев пригрозил сторонникам палестинского движения ХАМАС тем, что они "почувствуют гнев" Израиля этой ночью.
"Мы идём за вами, мы найдём вас и уничтожим как цель <...>. ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью", — заявил политический деятель в интервью телевизионному каналу MSNBC.
Помимо того, советник главы еврейского кабинета министров подчеркнул, что американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях. По его словам, атаку на Палестину проводит Армия обороны Израиля.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. В свою очередь, израильский премьер-министр призвал мир к борьбе с ХАМАС и заявил, что это движение представляет собой "новую версию нацизма".
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