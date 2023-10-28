"Мы идём за вами": В Израиле пригрозили ХАМАС "гневом"

Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев пригрозил сторонникам палестинского движения ХАМАС тем, что они "почувствуют гнев" Израиля этой ночью.

"Мы идём за вами, мы найдём вас и уничтожим как цель <...>. ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью", — заявил политический деятель в интервью телевизионному каналу MSNBC.