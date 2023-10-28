Регион

Уведомления отключены

28 октября, 02:11

"Мы идём за вами": В Израиле пригрозили ХАМАС "гневом"

Советник Нетаньяху Регев заявил, что ХАМАС почувствует "гнев" Израиля

Старший советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев пригрозил сторонникам палестинского движения ХАМАС тем, что они "почувствуют гнев" Израиля этой ночью.

"Мы идём за вами, мы найдём вас и уничтожим как цель <...>. ХАМАС почувствует наш гнев этой ночью", — заявил политический деятель в интервью телевизионному каналу MSNBC.

Помимо того, советник главы еврейского кабинета министров подчеркнул, что американские военнослужащие не принимают участия в боевых действиях. По его словам, атаку на Палестину проводит Армия обороны Израиля.

СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

СМИ сообщили о движении танков ЦАХАЛ в сторону Газы

Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. В свою очередь, израильский премьер-министр призвал мир к борьбе с ХАМАС и заявил, что это движение представляет собой "новую версию нацизма".

Обложка ©

Unsplash

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров