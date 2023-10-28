Захарова подтвердила данные Лайфа о врезавшемся в склад на Курской АЭС украинском дроне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию Лайфа об украинском беспилотнике, который врезался в склад ядерных отходов на Курской атомной электростанции. Как подчеркнула дипломат, в дронах, предварительно, были поставляемые Западом компоненты.

По её словам, вечером 26 октября Киев целенаправленно атаковал Курскую АЭС тремя БПЛА. Один из аппаратов, начинённых взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. А два других дрона, как уточнила дипломат, упали на комплекс административных зданий станции.

"По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.