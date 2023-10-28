Захарова подтвердила данные Лайфа о врезавшемся в склад на Курской АЭС украинском дроне
МИД: Украинский дрон, атаковавший Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию Лайфа об украинском беспилотнике, который врезался в склад ядерных отходов на Курской атомной электростанции. Как подчеркнула дипломат, в дронах, предварительно, были поставляемые Западом компоненты.
По её словам, вечером 26 октября Киев целенаправленно атаковал Курскую АЭС тремя БПЛА. Один из аппаратов, начинённых взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. А два других дрона, как уточнила дипломат, упали на комплекс административных зданий станции.
"По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Как подчеркнула официальный представитель МИД, произошедшее в очередной раз доказывает, что для киевского режима не существует никаких ограничений вплоть до совершения актов ядерного терроризма.
Напомним, что вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. В ночь на 27 октября Минобороны сообщило о перехвате очередного дрона. Сообщалось, что один из трёх беспилотников ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания.
ТАСС / Иван Гущин