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28 октября, 12:20

Захарова подтвердила данные Лайфа о врезавшемся в склад на Курской АЭС украинском дроне

МИД: Украинский дрон, атаковавший Курскую АЭС, врезался в склад ядерных отходов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила информацию Лайфа об украинском беспилотнике, который врезался в склад ядерных отходов на Курской атомной электростанции. Как подчеркнула дипломат, в дронах, предварительно, были поставляемые Западом компоненты.

По её словам, вечером 26 октября Киев целенаправленно атаковал Курскую АЭС тремя БПЛА. Один из аппаратов, начинённых взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. А два других дрона, как уточнила дипломат, упали на комплекс административных зданий станции.

"По предварительным данным, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как подчеркнула официальный представитель МИД, произошедшее в очередной раз доказывает, что для киевского режима не существует никаких ограничений вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

Пытавшиеся атаковать Курскую АЭС украинские дроны были начинены взрывчаткой С-4

Пытавшиеся атаковать Курскую АЭС украинские дроны были начинены взрывчаткой С-4

Напомним, что вечером 26 октября российские дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа над Курской областью. Атака была пресечена в 19:30. Позже стало известно о ещё одном перехваченном объекте в регионе в районе Курчатова. В ночь на 27 октября Минобороны сообщило о перехвате очередного дрона. Сообщалось, что один из трёх беспилотников ВСУ взорвался возле склада ядерных отходов на Курской АЭС. В результате случившегося оказался повреждён фасад здания.

Обложка ©

ТАСС / Иван Гущин

Наталья Исакова
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