Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал 10 факторов "былого величия" европейских стран, которых уже у неё нет. В посте на странице в соцсети "ВКонтакте" он подробно описал каждый из пунктов.

В их числе относительная геополитическая автономия. ЕС не может сам действовать не только на международной арене, но и на европейском поле, подчеркнул политик. Почти все государства Евросоюза "встали навытяжку перед США с Британией" и стали выполнять их указания по поддержке Украины. Кроме того, зампред Совбеза отметил, что в ЕС не осталось сильных лидеров, которые будут отстаивать интересы государств. В то же время появляются самостоятельные политики из стран бывшего Варшавского договора, которые с уважением относятся к родине.

Также Медведев прокомментировал желание Германии закупать газ в Нигерии. Он подчеркнул, что это хороший повод, чтобы напомнить о том, чего больше нет в европейских государствах. Тем самым зампред Совбеза указал, что Европа лишилась дешёвых энергоресурсов. Кроме того, она не заняла "место под солнцем" для бизнеса. По словам Медведева, пострадавшие от цен на голубое топливо европейские компании переносят операции за океан. Также государства ЕС остались без перспективного рынка РФ. Многие предприятия, уходя из России, потеряли десятки миллиардов долларов, указал заместитель председателя СБ РФ.

Зампред Совбеза обратил внимание и на бытовое благополучие иностранцев. Европейцам никто не даст гарантии, что зима не станет слишком холодной, а рост тарифов на тепло не продолжится. Усугубляет ситуацию и хрупкий миграционный баланс, который уже давно перекошен за счёт переселенцев из Африки и Ближнего Востока, отметил Медведев. Причём зачастую они получают пособия, которые превосходят доходы коренных жителей.

Также политик назвал отменяющих русскую культуру представителей Запада рептилоидами. Он заметил, что европейские театралы аплодируют "престарелым фашистам" в парламентах, а не артистам из РФ. Кроме того, Медведев указал, что Брюссель потерял Москву как стратегического партнёра. Тем временем Евросоюз бредит о непредсказуемости России и тратит огромные суммы на поддержание безопасности.

"Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой", — считает Медведев.