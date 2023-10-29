ЦАХАЛ предупредила о готовящемся ударе по православной школе, заявили в Газе

Информационный центр правительства сектора Газа сообщил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о готовящемся бомбовом ударе по православному культурному центру в Газе, где находится тысяча человек. Как отмечает Al Jazeera, подобное уведомление получила и православная школа, где укрываются от обстрелов 500 жителей.

Ранее обстрелу подверглась церковь Святого Порфирия, которая считается старейшей в секторе Газа и третьей старейшей в мире. Кроме того, под удар попала и школа. Жертвами удара по церкви стали как минимум 18 человек из четырёхсот, пытавшихся найти убежище от обстрелов со стороны Израиля.