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29 октября, 21:56

Минздрав Дагестана сообщил о раненых в результате инцидента в аэропорту Махачкалы

Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщило, что в ходе беспорядков в махачкалинском аэропорту несколько человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, не уточнив точное количество пострадавших.

"В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь", — сказано в заявлении.

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Напомним, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей. Он будет закрыт до 6 ноября.

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t.me / МЧС России

Оксана Попова
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