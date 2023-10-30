Минздрав Дагестана сообщил о раненых в результате инцидента в аэропорту Махачкалы
Министерство здравоохранения Республики Дагестан сообщило, что в ходе беспорядков в махачкалинском аэропорту несколько человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, не уточнив точное количество пострадавших.
"В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь", — сказано в заявлении.
Напомним, что вечером 29 октября толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля. В воздушную гавань прибыл спецназ. До этого в течение дня в соцсетях появлялись призывы встретить рейс из Израиля, на котором якобы прибудут беженцы. На фоне событий СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". К настоящему времени аэропорт освобождён от незаконно проникших людей. Он будет закрыт до 6 ноября.
t.me / МЧС России