"Ничего не останется": В США предрекли Израилю мрачное будущее на примере Украины

Соединённые Штаты обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, и такая политика может погубить Израиль, как погубила Украину. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник Пентагона — полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Напомнив об эскалации палестино-израильского конфликта, эксперт сообщил, что в настоящее время есть все предпосылки для очень крупной войны. Дело в том, что Вашингтон обостряет ситуацию на Ближнем Востоке по всем направлениям, и власти США искренне верят, что такая тактика оправдает себя. Однако такую же стратегию американцы применили на Украине, и в настоящее время там наблюдается разруха.