"Ничего не останется": В США предрекли Израилю мрачное будущее на примере Украины
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Политика США погубит Израиль, как и Украину
Соединённые Штаты обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, и такая политика может погубить Израиль, как погубила Украину. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Redacted экс-советник Пентагона — полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Напомнив об эскалации палестино-израильского конфликта, эксперт сообщил, что в настоящее время есть все предпосылки для очень крупной войны. Дело в том, что Вашингтон обостряет ситуацию на Ближнем Востоке по всем направлениям, и власти США искренне верят, что такая тактика оправдает себя. Однако такую же стратегию американцы применили на Украине, и в настоящее время там наблюдается разруха.
"Мы обостряли, обостряли и обостряли ситуацию — и сегодня Украина оказалась в руинах. Я очень боюсь, что если эта региональная война продолжит развиваться так, как мне видится, то в итоге от Израиля может ничего не остаться", — сообщил Макгрегор, подчеркнув, что США "вступают в конфронтацию" со многими государствами на Ближнем Востоке, и такая ситуация может обернуться катастрофическими последствиями.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Некоторые СМИ сообщили, что Тель-Авив отложил проведение крупномасштабной операции в палестинском эксклаве по согласованию с США. Вместо этого Армия обороны Израиля проведёт несколько ограниченных операций.
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