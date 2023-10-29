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29 октября, 10:09

Встревоженные США убедили Израиль отложить крупномасштабную операцию в Газе

NYT: Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе по согласованию с США

Израиль отложил проведение крупномасштабной операции в секторе Газа по согласованию с США. Вместо этого ЦАХАЛ проведёт несколько ограниченных операций, сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным газеты, соответствующие предложения Тель-Авиву сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Изначальные планы Израиля встревожили Вашингтон, который выразил обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей. В США считают, что сейчас ЦАХАЛ проводит поэтапную операцию, подключая всё более крупные силы после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС. Эта тактика позволяет ограничить потери и сократить нанесение сопутствующего ущерба, отмечают военные эксперты.

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Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день члены палестинской радикальной группировки ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по Израилю. Затем ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия в ответ запустила контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа.

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Getty Images / Amir Levy

Никита Никонов
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