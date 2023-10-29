Встревоженные США убедили Израиль отложить крупномасштабную операцию в Газе

Израиль отложил проведение крупномасштабной операции в секторе Газа по согласованию с США. Вместо этого ЦАХАЛ проведёт несколько ограниченных операций, сообщает The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным газеты, соответствующие предложения Тель-Авиву сделал шеф Пентагона Ллойд Остин. Изначальные планы Израиля встревожили Вашингтон, который выразил обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей. В США считают, что сейчас ЦАХАЛ проводит поэтапную операцию, подключая всё более крупные силы после обнаружения в Газе боевиков ХАМАС. Эта тактика позволяет ограничить потери и сократить нанесение сопутствующего ущерба, отмечают военные эксперты.