Очевидцы заметили израильские танки на подступах к Газе
Очевидцы заметили танки Армии обороны Израиля на подступах к Газе. Об этом сообщает агентство France Presse. По его данным, сейчас ключевая дорога перерезана. Другие подробности не приводятся.
Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Вечером 27 октября СМИ сообщили о движении танков в сторону Газы и ожесточённых столкновениях ХАМАС с ЦАХАЛ на севере и востоке анклава. Позже член руководства ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что израильским военным не удалось добиться успеха в ночном наземном наступлении. А 28 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант сообщил, что армия страны перешла к новому этапу операции в секторе Газа, от которого "содрогнулась земля".
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