Власти Канады могут обнародовать список предполагаемых нацистских преступников, бежавших в страну после окончания Второй мировой войны. Как пишет The New York Times, поводом послужил скандал с бывшим членом дивизии СС "Галичина" Ярославом Хункой (Гунько).

Указывается, что в секретном отчёте есть информация о 883 таких лицах. Многие считают, что он показывает, что именно власти знали о проникновении нацистов в Канаду и том, почему они избежали правосудия. Ранее публикации данных документов мешали строгие законы страны о неприкосновенности частной жизни и государственная тайна. Однако старый украинский нацист Хунка изменил взгляд на эту ситуацию.

Кроме того, подчёркивает издание, правительство так и не объяснило, почему документ, представляющий собой вторую часть материалов расследования о военных преступниках в Канаде от 1986 года, был засекречен. Особенно если учитывать протесты с участием некоторых канадцев украинского происхождения, в том числе нацистов, по этому поводу. Они назвали это охотой на ведьм.

В целом из четырёх приверженцев радикальной идеологии, обвинённых Канадой в военных преступлениях и преступлениях против человечности, ни один не был осуждён. Как отметил почётный советник еврейской организации B’nai Brith Canada Дэвид Матас, это указывает на проблемы забвения прошлого.

"Мы можем учиться на неудачах прошлого, чтобы избежать повторения ошибок. Но это невозможно, пока не узнаем об этом прошлом, что опять же невозможно, пока не получим материалы из архивов", — добавил он.